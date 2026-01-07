Wall Street fecha sem tendência definida após novos dados econômicos

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (7), depois que a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos pôs fim à sequência de recordes dos principais índices.

O índice Dow Jones e o ampliado S&P 500 retrocederam, respectivamente 0,94% e 0,34%. Apenas o índice tecnológico Nasdaq fechou no azul, com alta de 0,16%.

Wall Street "tentou continuar com a sequência de altas dos últimos dias, mas não conseguiu", comentou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Os investidores receberam logo no início do dia uma série de dados sobre o emprego nos Estados Unidos.

Segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab, o setor privado criou 41 mil empregos líquidos no país, um pouco menos que o esperado.

Mas o dado foi melhor que o de novembro, quando foi reportado o número mais baixo de ofertas de emprego desde setembro de 2024.

Esses indicadores "não têm sido particularmente encorajadores" sobre o estado do mercado de trabalho americano, opina Steve Sosnick.

Mas tampouco foram "suficientes para modificar as expectativas a respeito de futuros cortes de juros do Fed", o banco central americano, acrescentou.

