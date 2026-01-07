City e Villa empatam e abrem caminho para Arsenal disparar na liderança do Inglês

O Manchester City emendou o terceiro empate consecutivo no Campeonato Inglês ao ficar no 1 a 1 com o Brighton nesta quarta-feira (7), enquanto o Aston Villa não saiu do 0 a 0 com o Crystal Palace, dois resultados que beneficiam o líder Arsenal.

Os 'Gunners' contam com cinco pontos de vantagem sobre City (2º, 43 pontos) e Villa (3º) antes de receber o Liverpool (4º, 34 pontos) na quinta-feira em Londres, no fechamento da 21ª rodada.

Os 'Citizens' do técnico Pep Guardiola deixaram pontos escapar contra Sunderland (0 a 0) e Chelsea (1 a 1) nos dois jogos anteriores, e seu próximo compromisso será contra o arquirrival Manchester United, no dia 17 de janeiro.

O astro norueguês Erling Haaland abriu o placar para o City pouco antes do intervalo cobrando pênalti (41'), marcando seu 20º gol no campeonato e o 150º pelo clube azul de Manchester.

Mas no segundo tempo o ponta-esquerda japonês Kaoru Mitoma decretou o empate com um chute rasteiro da entrada da área (60').

Por sua vez, o Aston Villa somou um ponto em Londres contra o Crystal Palace. Foi o primeiro empate no campeonato desde o dia 21 de setembro para a equipe de Birmingham, que vinha de uma série de 13 vitórias e duas derrotas nos últimos 15 jogos.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

West Ham - Nottingham 1 - 2

- Quarta-feira:

Bournemouth - Tottenham 3 - 2

Brentford - Sunderland 3 - 0

Everton - Wolverhampton 1 - 1

Fulham - Chelsea 2 - 1

Crystal Palace - Aston Villa 0 - 0

Manchester City - Brighton 1 - 1

Newcastle - Leeds

Burnley - Manchester United

- Quinta-feira:

(17h00) Arsenal - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Manchester City 43 21 13 4 4 45 19 26

3. Aston Villa 43 21 13 4 4 33 24 9

4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4

5. Brentford 33 21 10 3 8 35 28 7

6. Chelsea 31 21 8 7 6 34 24 10

7. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4

8. Fulham 31 21 9 4 8 30 30 0

9. Sunderland 30 21 7 9 5 21 22 -1

10. Newcastle 29 20 8 5 7 28 24 4

11. Brighton 29 21 7 8 6 31 28 3

12. Everton 29 21 8 5 8 23 25 -2

13. Crystal Palace 28 21 7 7 7 22 23 -1

14. Tottenham 27 21 7 6 8 30 27 3

15. Bournemouth 26 21 6 8 7 34 40 -6

16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7

17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13

18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21

19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19

20. Wolverhampton 7 21 1 4 16 15 41 -26

