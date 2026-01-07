Com 2 gols de Raphinha, Barça goleia Athletic Bilbao (5-0) e vai à final da Supercopa da Espanha
Com dois gols do atacante brasileiro Raphinha, o Barcelona goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0 nesta quarta-feira (7), na primeira semifinal da Supercopa da Espanha, que está sendo disputada nesta semana em Jidá, na Arábia Saudita.
A vitória foi encaminhada ainda no primeiro tempo, com quatro gols para o time comandado pelo técnico Hansi Flick.
Ferran Torres abriu o placar aos 22 minutos e Fermín López ampliou a vantagem aos 30. Em seguida, foi a vez do jovem sueco Roony Bardghji marcar o seu após driblar Adama Boiro, deixando o goleiro Unai Simón sem chances de defesa (34').
Raphinha desferiu um chute potente para marcar o quarto gol do Barcelona aos 38 minutos e, depois, já na segunda etapa o brasileiro aproveitou uma bola solta na área para fazer o quinto e fechar a goleada (52').
O Athletic Bilbao, que não pôde contar com seu astro Nico Williams, que está afastado há vários meses devido a uma lesão na virilha, teve uma chance de marcar o gol de honra, mas o meio-atacante Oihan Sancet acertou a trave (43').
A equipe catalã vai disputar a final no domingo contra o vencedor da partida de quinta-feira entre Real Madrid e Atlético de Madrid.
