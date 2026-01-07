Napoli reage mas fica no empate em casa com Hellas Verona (2-2)

O Napoli, atual campeão da Serie A, tropeçou nesta quarta-feira (7) em sua primeira partida em casa no ano, no Estádio Diego Armando Maradona, e teve que se contentar com um empate em 2 a 2 contra o Hellas Verona, pela 19ª rodada.

Após 27 minutos de jogo, para a decepção dos torcedores, o time do sul da Itália perdia por 2 a 0, com gols do dinamarquês Martin Frese (16') e do nigeriano Gift Orban (27'), de pênalti.

Antonio Conte, que ainda não conta com vários jogadores lesionados (De Bruyne, Anguissa, Meret, Lukaku...), provavelmente elevou o tom no vestiário durante o intervalo, e sua equipe voltou com uma atitude diferente para o segundo tempo.

O meio-campista escocês Scott McTominay diminuiu aos 54 minutos. Os napolitanos ainda marcaram dois gols que foram anulados, o primeiro devido a um toque de mão após revisão do VAR (72') e outro por impedimento (76').

O gol de empate finalmente saiu com uma cabeçada do capitão Giovanni Di Lorenzo aos 82 minutos.

A equipe da casa tentou até o último dos sete minutos de acréscimos, mas não conseguiu garantir a vitória.

O Napoli está em terceiro lugar com os mesmos 38 pontos do Milan (2º), que tem um jogo a menos. A Inter de Milão, líder do campeonato, pode garantir o título simbólico de campeã de inverno se vencer o Parma nesta quarta-feira.

O Hellas Verona, por sua vez, permanece em 18º lugar, na zona de rebaixamento, dois pontos atrás do Genoa, o último time na zona de permanência na Serie A.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Pisa - Como 0 - 3

Lecce - Roma 0 - 2

Sassuolo - Juventus 0 - 3

- Quarta-feira:

Napoli - Hellas Verona 2 - 2

Bologna - Atalanta 0 - 2

Lazio - Fiorentina

Parma - Inter

Torino - Udinese

- Quinta-feira:

(14h30) Cremonese - Cagliari

(16h45) Milan - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23

2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

3. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13

4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10

6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4

8. Bologna 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4

10. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8

11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2

12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11

13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3

14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7

15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Genoa 15 18 3 6 9 18 28 -10

18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15

