Internacional

Kevin Keegan, ex-técnico e jogador da seleção inglesa, é diagnosticado com câncer

AFP
AFP
07/01/2026 17:03

O ex-jogador e ex-técnico da seleção inglesa, Kevin Keegan, foi diagnosticado com câncer, anunciou sua família em um comunicado nesta quarta-feira (7). 

"Kevin Keegan foi recentemente internado para exames completos após apresentar sintomas abdominais persistentes. Esses exames revelaram câncer, e Kevin agora passará por tratamento", disse a família em um comunicado divulgado pelo Newcastle United, por onde passou como jogador e técnico. 

O clube da Premier League, que Keegan treinou na década de 1990, desejou uma "rápida e completa recuperação". 

Keegan, de 74 anos, jogou no Liverpool, Hamburgo e Newcastle, entre outros clubes. Ele marcou 21 gols em 61 partidas pela seleção inglesa. 

Como treinador, teve duas passagens pelo Newcastle e chegou perto de conquistar a Premier League com os 'Magpies' em 1996. 

Em 1999, assumiu o comando da seleção inglesa, mas sua passagem durou apenas um ano.

