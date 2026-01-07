Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Audiência do filho do cineasta Rob Reiner pelo homicídio dos pais é adiada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/01/2026 16:50

compartilhe

SIGA

A audiência judicial do filho do cineasta americano Rob Reiner pelo assassinato a facadas de seus pais foi adiada, nesta quarta-feira (7), porque o advogado de defesa decidiu abandonar o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nick Reiner enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau pelo duplo assassinato, um caso que abalou a indústria de Hollywood poucos dias antes do Natal.

As autoridades detiveram Nick, de 32 anos, em 14 de dezembro, horas depois de serem encontrados os corpos esfaqueados de seu pai, diretor de grandes sucessos como "Harry e Sally - Feitos um para o outro" e "Questão de Honra", e de sua mãe, a fotógrafa Michele Singer Reiner, na casa do casal no luxuoso bairro de Brentwood, em Los Angeles.

O suspeito, com amplo histórico de dependência química, deveria comparecer perante o juiz para que ele lhe comunicasse formalmente suas acusações e seus direitos.

A audiência foi adiada porque o advogado Alan Jackson deixou de representar o acusado. O juiz nomeou, em seu lugar, um defensor público e estabeleceu 23 de fevereiro como a nova data para a sessão.

Não se sabe por que Jackson, um advogado experiente em processos midiáticos de Hollywood, como os de Harvey Weinstein e Kevin Spacey, renunciou ao caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hg/sla/dw/dga/mar/ic/am

Tópicos relacionados:

crime eua gente reiner

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay