Chevron tem interesse nos ativos no exterior da Lukoil, diz imprensa

A Chevron e a Quantum Capital Group se associaram para apresentar uma oferta pelos ativos da petrolífera russa Lukoil no exterior, bloqueados por Washington em virtude das sanções impostas a Moscou pela invasão da Ucrânia, segundo a imprensa local.

A oferta das duas companhias americanas é para adquirir todo o portfólio empresarial da Lukoil no exterior, avaliado em cerca de 22 bilhões de dólares pela empresa russa, incluindo a produção de petróleo e gás, instalações de refino e mais de 2 mil postos de combustíveis distribuídos pela Europa, Ásia e Oriente Médio, informou o Financial Times.

Se tiverem sucesso, as duas empresas dividirão os ativos e manterão a propriedade e a operação de longo prazo.

Com esse último ponto, as companhias buscam convencer o governo de Donald Trump a aceitar sua oferta, segundo o jornal econômico.

A oferta é liderada pela Quantum.

O jornal não informa o valor da oferta.

O relatório acrescenta que esses ativos da Lukoil também são de interesse da empresa de investimentos americana Carlyle e do fundo soberano de Abu Dhabi, IHC.

Washington rejeitou em novembro a proposta da empresa suíça de comércio de energia Gunvor por considerá-la uma fachada do Kremlin.

Procuradas pela AFP, Quantum e Chevron não responderam imediatamente.

