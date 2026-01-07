Venezuela negocia com EUA 'venda de volumes de petróleo'

A Venezuela informou nesta quarta-feira (7) que negocia com os Estados Unidos a "venda de volumes" de petróleo, momentos depois de o governo de Donald Trump dizer que controlará a comercialização do petróleo venezuelano "indefinidamente".

"Está em curso uma negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo, no âmbito das relações comerciais que existem entre ambos os países", indicou em comunicado a estatal Petróleos de Venezuela. "Esse processo se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais."

