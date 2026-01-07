Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Venezuela negocia com EUA 'venda de volumes de petróleo'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/01/2026 15:38

compartilhe

SIGA

A Venezuela informou nesta quarta-feira (7) que negocia com os Estados Unidos a "venda de volumes" de petróleo, momentos depois de o governo de Donald Trump dizer que controlará a comercialização do petróleo venezuelano "indefinidamente".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Está em curso uma negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo, no âmbito das relações comerciais que existem entre ambos os países", indicou em comunicado a estatal Petróleos de Venezuela. "Esse processo se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jt/atm/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito eua venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay