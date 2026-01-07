Simeone sobre treinar na Arábia Saudita: 'Não fechamos portas'

Na véspera da semifinal da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, deixou aberta nesta quarta-feira (7) a possibilidade de trabalhar algum dia na Arábia Saudita.

"Nós, treinadores, não fechamos portas, nunca... A vida e o futebol podem mudar continuamente. Está claro que, do meu lugar, não fecho nenhuma porta", declarou Simeone em entrevista coletiva em Jidá, onde o torneio será disputado.

O técnico argentino também elogiou o país por saber organizar grandes competições: "Há pessoas preparadas para tomar decisões. Todas as vezes que viemos jogar aqui, fomos tratados de forma espetacular. Se a Copa do Mundo vier para cá, espero que seja da melhor maneira possível".

A imprensa presente na Arábia Saudita abordou a situação do atacante Julián Álvarez, que marcou apenas sete gols em 19 jogos do Campeonato Espanhol, sendo cinco deles em apenas duas partidas: o hat-trick contra o Rayo Vallecano e dois contra o Real Madrid.

"Julián já mostrou por si só o jogador que ele é. Espero que amanhã ele faça um grande jogo", afirmou Simeone ao ser perguntado sobre o momento do jogador.

"Às vezes não é preciso conversar, outras vezes é melhor ficar próximo e falar de futebol e outras coisas da vida. Lidamos com as coisas naturalmente, sabendo que além de um jogador de futebol existe uma pessoa e o importante é que a pessoa esteja bem", continuou.

O desempenho de Álvarez destoa do de seu companheiro Alexander Sorloth: "Está em seu momento mais regular. Ele nos dá opções diferentes em relação aos nossos outros atacantes. Precisamos dele com a mesma ambição e fome. Sua força física nos dá padrões para atacar de várias formas. O time precisa dessa versão de Sorloth".

Sobre a semifinal da Supercopa contra o Real Madrid, Simeone prevê um jogo diferente do que foi o duelo no estádio Metropolitano em setembro, quando o Atlético venceu por 5 a 2.

"O jogo que fizemos não tem relação com o de quinta-feira. Cada um de nós, com nossas virtudes, terá que jogar da forma que acreditamos ser a melhor para seguir na competição", concluiu.

