EUA diz que petroleiro capturado no Atlántico é 'apátrida'

AFP
AFP
07/01/2026 15:14

A Casa Branca disse, nesta quarta-feira (7), que o navio petroleiro apreendido pelas forças americanas no Atlântico Norte, que segundo informações iniciais navegava sob bandeira russa, foi "declarado apátrida" por viajar com uma insígnia falsa.

Os Estados Unidos afirmaram horas antes que haviam apreendido dois navios: um no oceano Atlântico, após mais de duas semanas de perseguição, e outro no Caribe, no âmbito das sanções contra o petróleo venezuelano.

"Tratava-se de um navio da frota fantasma venezuelana que transportou petróleo sancionado. O navio foi considerado apátrida após hastear uma bandeira falsa e tinha uma ordem judicial de apreensão, razão pela qual a tripulação será alvo de processo judicial", declarou a jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

