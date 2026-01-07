Trump receberá petroleiras dos EUA na sexta-feira para falar da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com os chefes das companhias petroleiras americanas na sexta-feira (9) para discutir as perspectivas de negócios na Venezuela, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quarta-feira (7).

"A reunião será na sexta-feira e é apenas uma reunião para discutir, obviamente, a imensa oportunidade que se apresenta a essas empresas petroleiras neste momento", disse Leavitt.

As forças americanas depuseram o presidente Nicolás Maduro e o levaram para Nova York sob acusações de tráfico de drogas. Washington exigiu que o novo governo, liderado pela presidente interina Delcy Rodríguez, conceda acesso irrestrito à exploração das vastas reservas de petróleo da Venezuela.

