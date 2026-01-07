Assine
Internacional

Rubio afirma que se reunirá com governo da Dinamarca na próxima semana para discutir sobre Groenlândia

AFP
AFP
Repórter
07/01/2026 13:53

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (7) que planeja se reunir na próxima semana com o governo dinamarquês, que solicitou diálogo após as ameaças de Donald Trump de anexar a Groenlândia. 

"Vou me reunir com eles na próxima semana", disse Rubio a jornalistas.

sct/bgs/dga/mar/aa

Tópicos relacionados:

dinamarca diplomacia eua groenlandia

