Sorteio define confrontos de oitavas de final da Copa do Rei da Espanha
O Barcelona, atual campeão da Copa do Rei, vai visitar na semana que vem o Racing Santander nas oitavas de final do torneio, enquanto Real Madrid e Atlético de Madrid medirão forças com Albacete e Deportivo La Coruña, respectivamente, de acordo com sorteio realizado nesta quarta-feira (7).
O Barça de Hansi Flick, líder do Campeonato Espanhol, terá pela frente o líder da segunda divisão do país.
O Real Madrid de Xabi Alonso, por sua vez, jogará na casa do Albacete, que está brigando para não cair para a terceira divisão, ocupando a 17ª posição entre 22 equipes.
E o Atlético de Diego Simeone terá como adversário o La Coruña, que eliminou o Mallorca na fase de 16-avos de final e é o quinto colocado na segunda divisão.
Três confrontos serão entre equipes da elite: Betis x Elche, Real Sociedad x Osasuna e Alavés x Rayo Vallecano.
As oitavas de final serão decididas em jogo único, disputados nos dias 13, 14 e 15 de janeiro.
-- Confrontos das oitavas de final da Copa do Rei:
Deportivo La Coruña (2º) - Atlético de Madrid
Racing Santander (2º) - Barcelona
Cultural Leonesa (2º) - Athletic Bilbao
Albacete (2º) - Real Madrid
Burgos (2º) - Valencia
Betis - Elche
Real Sociedad - Osasuna
Alavés - Rayo Vallecano
