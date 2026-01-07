Sorteio define confrontos de oitavas de final da Copa do Rei da Espanha

O Barcelona, atual campeão da Copa do Rei, vai visitar na semana que vem o Racing Santander nas oitavas de final do torneio, enquanto Real Madrid e Atlético de Madrid medirão forças com Albacete e Deportivo La Coruña, respectivamente, de acordo com sorteio realizado nesta quarta-feira (7).

O Barça de Hansi Flick, líder do Campeonato Espanhol, terá pela frente o líder da segunda divisão do país.

O Real Madrid de Xabi Alonso, por sua vez, jogará na casa do Albacete, que está brigando para não cair para a terceira divisão, ocupando a 17ª posição entre 22 equipes.

E o Atlético de Diego Simeone terá como adversário o La Coruña, que eliminou o Mallorca na fase de 16-avos de final e é o quinto colocado na segunda divisão.

Três confrontos serão entre equipes da elite: Betis x Elche, Real Sociedad x Osasuna e Alavés x Rayo Vallecano.

As oitavas de final serão decididas em jogo único, disputados nos dias 13, 14 e 15 de janeiro.

-- Confrontos das oitavas de final da Copa do Rei:

Deportivo La Coruña (2º) - Atlético de Madrid

Racing Santander (2º) - Barcelona

Cultural Leonesa (2º) - Athletic Bilbao

Albacete (2º) - Real Madrid

Burgos (2º) - Valencia

Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Alavés - Rayo Vallecano

