Internacional

Argentina obtém empréstimo de US$ 3 bilhões de bancos internacionais

07/01/2026 13:53

A Argentina concretizou, nesta quarta-feira (7), um empréstimo com seis bancos internacionais no valor de 3 bilhões de dólares (R$ 16,18 bilhões), em uma operação que reforça as reservas internacionais do país enquanto enfrenta vencimentos de dívida na próxima sexta, informou o Banco Central (BCRA).

Trata-se de um “passe passivo”, ou um empréstimo de curto prazo que utilizará títulos soberanos como garantia, disse a autoridade monetária em comunicado.

A Argentina pagará uma taxa de juros equivalente a 7,4% ao ano, enquanto o prazo é de 372 dias.

O BCRA recebeu ofertas de US$ 4,4 bilhões (R$ 23,73 bilhões), mas a entidade decidiu não ampliar o financiamento.

A operação ocorre a poucos dias do vencimento de US$ 4 bilhões (R$ 21,57 bilhões) em dívida do país em moeda estrangeira, segundo o veículo especializado Ámbito.

Além disso, a Argentina atravessa um contexto de reservas exíguas que o governo do presidente Javier Milei tenta mitigar com compras de moeda pelo Tesouro e pelo BCRA e, recentemente, com uma lei aprovada no Congresso que estimula a regularização de ativos ao elevar os limites mínimos para iniciar investigações por evasão.

A Argentina conta com US$ 44,18 bilhões (R$ 238,27 bilhões) em reservas brutas, de acordo com o dado mais recente disponível.

A Argentina entrou em default em várias ocasiões, duas delas neste século. Em 2001, em meio a uma explosão social que deixou 39 mortos, e em 2020, durante a pandemia.

