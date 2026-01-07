Assine
Tribunal dos Países Baixos invalida casamento que usou votos gerados com IA

AFP
AFP
07/01/2026 12:54

Um tribunal dos Países Baixos declarou inválido o matrimônio de um casal porque os votos, gerados por inteligência artificial, não incluíam as fórmulas legais obrigatórias.

O casamento aconteceu em abril de 2025 em Zwolle, no norte do país. Como queria uma cerimônia civil, o casal pediu a um amigo que a celebrasse. O amigo recorreu ao ChatGPT para redigir os votos.

No entanto, segundo uma sentença proferida na terça-feira (6) pelo tribunal de Zwolle, um requisito essencial foi ignorado: a inclusão de uma declaração legal na qual os contratantes afirmam que cumprirão todas as obrigações legais decorrentes do casamento.

"A declaração acima mencionada mostra que o homem e a mulher não fizeram referência ao artigo 1:67, nº 1, do Código Civil holandês", destacou o tribunal.

O texto, gerado por IA, incluía alusões a "rir juntos, crescer juntos e se amar, aconteça o que acontecer", entre outras expressões, mas omitia a declaração legal obrigatória, razão pela qual o tribunal decidiu anular o matrimônio.

"Isso significa que a certidão de casamento foi registrada erroneamente no registro civil", indicou o tribunal.

Apesar disso, o tribunal permitiu que o casal mantivesse a data inicial do casamento como a do seu matrimônio legal.

