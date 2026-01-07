Assine
Rússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro com bandeira russa

AF
AFP
Repórter
07/01/2026 12:44

A Rússia denunciou, nesta quarta-feira (7), o uso da força por parte dos Estados Unidos contra um navio com bandeira russa no Atlântico Norte, depois que Washington anunciou a "apreensão" de um petroleiro após vários dias de perseguição desde que zarpou da Venezuela.

"De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, a liberdade de navegação se aplica em águas internacionais, e nenhum Estado tem o direito de usar a força contra embarcações devidamente registradas sob a jurisdição de outros Estados", afirmou o Ministério de Transportes russo em um comunicado.

A pasta detalhou que o "Marinera" obteve "permissão temporária" para navegar com bandeira russa em 24 de dezembro e "o contato com o barco se perdeu" depois que as forças navais americanas o abordaram "em alto-mar".

bur/thm/erl/pc/mvv/aa

