Trump diz duvidar que Otan esteja ao lado de EUA em caso de necessidade

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/01/2026 12:44

O presidente Donald Trump expressou dúvidas de que seus parceiros no tratado de defesa do Atlântico Norte (Otan) apoiem os Estados Unidos caso Washington necessite, segundo uma publicação em sua rede Truth Social nesta quarta-feira (7).

"Sempre estaremos lá para a Otan, mesmo que eles não estejam lá para nós", escreveu, um dia após a Casa Branca assegurar que a via militar está entre as possíveis formas de conseguir a anexação da Groenlândia, território da Dinamarca, uma aliada da Otan.

Tópicos relacionados:

defesa dinamarca diplomacia eua groenlandia

