Confrontos durante protestos no Irã deixam dois mortos e 30 feridos

Uma manifestação no sudoeste do Irã resultou em confrontos armados com as forças de segurança nesta quarta-feira (7), deixando dois mortos e 30 feridos, segundo a agência de notícias Fars, no 11º dia de uma onda de protestos.

De acordo com a agência, os comerciantes participavam de um ato na cidade de Lordegan, a 455 quilômetros ao sul de Teerã, quando "arruaceiros começaram a lançar pedras contra as forças da ordem", entre os quais havia alguns com armas militares e de caça que "abriram fogo repentinamente contra a polícia".

A Fars não detalhou se os mortos eram policiais ou manifestantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/cab/mab/pc/yr/aa