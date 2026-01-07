EUA anuncia que tomou controle do petroleiro russo no Atlântico
compartilheSIGA
As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (7), a apreensão de um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte, que estava sancionado, após vários dias de perseguição desde que zarpou da Venezuela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A apreensão da embarcação foi uma operação conjunta entre o Departamento de Segurança Interna e militares dos EUA, informou o Comando Europeu dos Estados Unidos, responsável pela região, em uma publicação no X.
"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito permanece em PLENO VIGOR — em qualquer lugar do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, no X.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
wd-jz/nn/aa