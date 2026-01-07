Assine
EUA anuncia que tomou controle do petroleiro russo no Atlântico

07/01/2026 11:34

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (7), a apreensão de um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte, que estava sancionado, após vários dias de perseguição desde que zarpou da Venezuela. 

A apreensão da embarcação foi uma operação conjunta entre o Departamento de Segurança Interna e militares dos EUA, informou o Comando Europeu dos Estados Unidos, responsável pela região, em uma publicação no X. 

"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito permanece em PLENO VIGOR — em qualquer lugar do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, no X.

wd-jz/nn/aa

