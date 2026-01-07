Assine
Internacional

Inflação na zona do euro cai ligeiramente para 2% em dezembro

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
07/01/2026 11:00

A inflação na zona do euro desacelerou em dezembro devido à diminuição dos custos da energia, segundo uma estimativa preliminar publicada nesta quarta-feira (7) pela Eurostat.

O aumento dos preços ao consumidor caiu para 2% no mês passado em comparação a 2,1% de novembro, em linha com a meta do Banco Central Europeu (BCE) e com as expectativas dos economistas consultados pela FactSet e pela Bloomberg. 

O BCE pretende conter a inflação em 2% no médio prazo. 

A inflação subjacente, referência para os especialistas e que exclui energia e alimentos, também desacelerou ligeiramente, para 2,3% em 12 meses, frente aos 2,4% de novembro, detalhou o instituto europeu de estatística.

Estes dados confirmam as expectativas de estabilidade das taxas de juros semanas antes da próxima reunião do BCE, prevista para o início de fevereiro. 

Em dezembro, esta instituição financeira manteve sua taxa básica em 2%, mas sustenta que "todas as opções estão sobre a mesa" para sua próxima decisão. Por ora, os economistas não esperam grandes mudanças em suas taxas de juros em 2026.

