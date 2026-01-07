Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA tenta apreender petroleiro russo no Atlântico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/01/2026 11:00

compartilhe

SIGA

As forças armadas dos Estados Unidos lançaram uma operação no Atlântico Norte nesta quarta-feira (7) para apreender um petroleiro de bandeira russa perseguido por Washington há vários dias, segundo relatos da mídia americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação, noticiada pela Fox News e CNN, ocorre poucas horas depois de a imprensa indicar que a Rússia havia enviado pelo menos um submarino para escoltar a embarcação, oficialmente listada como vazia. 

Inicialmente conhecido como Bella 1, o petroleiro é perseguido por Washington desde que burlou um bloqueio parcial na costa da Venezuela e frustrou uma tentativa de abordagem da Guarda Costeira dos EUA em 21 de dezembro.

O navio foi renomeado Marinera durante a navegação e passou a ostentar a bandeira russa. 

O petroleiro estava na zona econômica exclusiva da Islândia por volta das 04h00 de Brasília nesta quarta-feira, depois de cruzar o oceano Atlântico em águas internacionais, segundo dados de rastreamento marítimo da Bloomberg. 

Os Estados Unidos anunciaram no final de dezembro, antes da captura do presidente deposto Nicolás Maduro em Caracas, a implementação de um bloqueio naval ao redor do país contra petroleiros sancionados pelo Departamento do Tesouro. 

Eles já apreenderam dois, que Washington suspeita estarem transportando petróleo venezuelano sujeito a sanções.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jz/val/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia transporte venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay