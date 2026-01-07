Assine
Internacional

Warner Bros rejeita oferta melhorada da Paramount e confirma preferência por Netflix

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/01/2026 10:24

O conselho de administração da gigante do entretenimento e de notícias Warner Bros Discovery (WBD) rejeitou por unanimidade a oferta melhorada de sua concorrente Paramount e reafirmou sua preferência pela proposta da Netflix, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira (7). 

O conselho "determinou por unanimidade que a oferta pública de aquisição da Paramount Skydance (...) não atende aos interesses da WBD e seus acionistas", afirmou a empresa, considerando que a proposta continua sendo inferior ao acordo de fusão previsto com a Netflix "em vários pontos-chave". 

A Paramount não informou o valor de sua oferta de aquisição, mas modificou alguns parâmetros, entre eles a inclusão de uma garantia pessoal de US$ 40,4 bilhões (R$ 217,3 bilhões, na cotação atual) do magnata Larry Ellison, pai do proprietário da Paramount.

