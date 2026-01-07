Ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Mar do Norte, diz agência alemã

O ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Mar do Norte devido às mudanças climáticas, anunciou nesta quarta-feira (7) a Agência Marinha Federal alemã (BSH, na sigla em alemão), que coleta dados desde 1969.

As temperaturas dos oceanos em todo o mundo estão aumentando devido às mudanças climáticas.

A taxa de aquecimento oceânico mais que dobrou desde 1993, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

"Em 2025, o Mar do Norte atingiu uma temperatura média de 11,6 graus Celsius, a mais alta registrada na série histórica desde 1969", afirmou o BSH em um comunicado à imprensa. "Esta é uma clara consequência das mudanças climáticas progressivas", acrescentou.

O Mar Báltico também se aproximou de um recorde em 2025, com uma temperatura média anual de 9,7 graus Celsius, 1,1 acima do período de 1997 a 2021, de acordo com medições do BSH.

"Isso faz de 2025 o segundo ano mais quente para o Mar Báltico" desde que a agência começou a coletar dados. Apenas 2020 superou essa marca, especificou.

O presidente do BSH, Helge Heegewaldt, alertou para as consequências das mudanças climáticas.

"Mesmo que parássemos imediatamente as emissões de gases de efeito estufa em escala global, o nível do mar provavelmente continuaria subindo por séculos", disse. Por isso é importante "fazer mais pela proteção do clima", insistiu.

