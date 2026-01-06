Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Jovem morre durante manifestação contra serviço militar obrigatório em Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/01/2026 21:56

compartilhe

SIGA

Um jovem de 18 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (6) em Jerusalém, durante uma manifestação de judeus ultraortodoxos contra o serviço militar obrigatório, anunciou o Magen David Adom (MDA), equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um ônibus atropelou e feriu três pedestres, antes de atingir o jovem, que ficou preso sob o veículo e morreu no local, informou o MDA. Fontes da polícia citadas pela imprensa israelense descartaram a hipótese de ataque terrorista.

Não se sabe se o jovem estava entre os manifestantes. O incidente ocorreu enquanto milhares de ultraortodoxos protestavam contra uma lei sobre o seu alistamento militar, um tema polêmico em Israel.

Os ultraortodoxos representam 14% da população judaica de Israel e contam com uma reserva de 66.000 homens em idade militar. Os haredim se beneficiam há décadas de uma medida que os isenta do serviço militar obrigatório.

"Esta noite dolorosa deve nos servir de alerta", publicou nas redes sociais o presidente israelense, Isaac Herzog.

A manifestação se tornou violenta "quando um pequeno grupo de manifestantes começou a bloquear ruas, destruir ônibus, queimar latas de lixo, atirar objetos e ovos contra policiais e agredir jornalistas", informou a polícia de Israel. O motorista do ônibus disse que o veículo foi atacado por manifestantes e descreveu o ocorrido como "um incidente lamentável".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

glp/cf/anb/eg/mvl/lb/rpr

Tópicos relacionados:

governo israel religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay