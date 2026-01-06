Nottingham Forest vence de virada no fim (2-1) e afunda West Ham
Com um gol de pênalti de Morgan Gibbs-White nos acréscimos, o Nottingham Forest obteve nesta terça-feira (6), pela 21ª rodada da Premier League, uma vitória crucial de virada em sua visita ao West Ham, que segue mergulhado numa crise.
O Forest, comandado pelo técnico Sean Dyche, saiu atrás no placar com um gol contra do zagueiro brasileiro Murillo aos 13 minutos no London Stadium.
O West Ham ainda balançou a rede uma segunda vez, por meio de Crysencio Summerville, mas o gol foi anulado de forma controversa pelo VAR, que apontou um impedimento milimétrico.
Os visitantes aumentaram o sofrimento do West Ham com uma reação impressionante. Nicolas Dominguez empatou o jogo no início do segundo tempo (55') e Gibbs-White marcou de pênalti, após mais uma decisão do VAR a favor do Forest.
Em 17º na tabela, o Nottingham Forest está agora sete pontos à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento, com 17 rodadas restantes na luta pela permanência na primeira divisão.
O técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, disse que a dura derrota de 3 a 0 diante do Wolverhampton, lanterna do campeonato, no último fim de semana, foi a pior de sua carreira como treinador.
Mas a desta terça-feira foi ainda mais prejudicial às suas esperanças de evitar a primeira queda para a Championship (2ª divisão) desde a temporada 2011-12.
O West Ham está há 10 jogos sem vencer, tendo conquistado apenas um ponto nos últimos seis jogos, o que tem levado a pedidos pela demissão de Nuno, poucos meses depois de sua chegada ao clube do leste de Londres.
"Conseguimos a vantagem, marcamos um gol que foi anulado por uma pequena margem de impedimento, esse foi o momento crucial do jogo, e muitos outros incidentes aconteceram", lamentou Nuno Espírito Santo.
Indignado com o pênalti marcado no fim do jogo, Nuno acrescentou: "Acontece tantas vezes durante os jogos que, sinceramente, ficamos confusos com as regras. Quantas vezes isso já aconteceu e os pênaltis não foram marcados? Temos que continuar acreditando e permanecendo unidos. Ainda não acabou. Continuarei trabalhando com os jogadores".
--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
West Ham - Nottingham 1 - 2
- Quarta-feira:
(16h30) AFC Bournemouth - Tottenham
Brentford - Sunderland
Everton - Wolverhampton
Fulham - Chelsea
Crystal Palace - Aston Villa
Manchester City - Brighton
(17h15) Newcastle - Leeds
Burnley - Manchester United
- Quinta-feira:
(17h00) Arsenal - Liverpool
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26
2. Manchester City 42 20 13 3 4 44 18 26
3. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9
4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4
5. Chelsea 31 20 8 7 5 33 22 11
6. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4
7. Brentford 30 20 9 3 8 32 28 4
8. Sunderland 30 20 7 9 4 21 19 2
9. Newcastle 29 20 8 5 7 28 24 4
10. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3
11. Fulham 28 20 8 4 8 28 29 -1
12. Everton 28 20 8 4 8 22 24 -2
13. Tottenham 27 20 7 6 7 28 24 4
14. Crystal Palace 27 20 7 6 7 22 23 -1
15. AFC Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7
16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7
17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13
18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21
19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19
20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26
