Wall Street fecha em alta e com duplo recorde para Dow Jones e S&P 500
A bolsa de Nova York fechou em alta e com recordes nesta terça-feira (6), com os investidores demonstrando um claro apetite por ativos americanos, em especial por ações do setor de tecnologia, apesar das tensões geopolíticas.
O Dow Jones superou o recorde de segunda-feira, ao subir 0,99%, para 49.462,08 pontos, e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,62%, para 6.944,82 pontos, um máximo histórico. O Nasdaq, por sua vez, ganhou 0,65%, mas permaneceu ligeiramente abaixo de seus máximos.
Voltou a haver "certo fervor em torno da inteligência artificial (IA)", comentou à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.
Segundo o analista, essa dinâmica retornou após o anúncio da Nvidia do início da produção de seus novos processadores de IA, mais rápidos e com menor consumo de energia do que as versões anteriores.
A notícia foi suficiente para impulsionar todo o ecossistema ligado ao desenvolvimento da IA: as ações dos fabricantes de semicondutores Micron e Texas Instruments dispararam 10,04% e 8,41%, respectivamente, e a fabricante de memórias digitais Western Digital saltou 16,77%.
Enquanto isso, os operadores aguardam os dados-chave de emprego nos Estados Unidos, que serão divulgados na sexta-feira, em busca de sinais sobre a trajetória das taxas de juros.
A expectativa é que o Federal Reserve (Fed) continue cortando os juros nos Estados Unidos ao longo deste ano.
