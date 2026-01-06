Trump estuda 'várias opções' para Groenlândia, inclusive a militar
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita vários caminhos para anexar a Groenlândia, e recorrer ao Exército é "sempre uma opção", informou a Casa Branca nesta terça-feira (6).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O mandatário deixou "claro que adquirir a Groenlândia é uma prioridade para a segurança nacional dos Estados Unidos e que é vital para dissuadir nossos adversários na região do Ártico", declarou a secretária de imprensa Karoline Leavitt em um comunicado sobre o território semiautônomo pertencente ao reino da Dinamarca.
"O presidente e sua equipe estão debatendo várias opções para alcançar esse importante objetivo para a política externa e, obviamente, recorrer ao Exército americano é sempre uma opção à disposição do comandante em chefe", acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
aue/eml/mr/dga/mr/rpr/am