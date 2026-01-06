Técnico interino do United diz que nunca se imaginou no cargo: 'Nem nos meus sonhos mais loucos'

O técnico interino do Manchester United, o escocês Darren Fletcher, disse nesta terça-feira (6) que nem em seus "sonhos mais loucos" acreditava ser possível dirigir a equipe, enquanto se prepara para seu primeiro jogo após a saída do português Rúben Amorim.

Amorim foi demitido na segunda-feira, depois de 14 meses em Old Trafford, após o empate dos 'Red Devils' com o Leeds em 1 a 1 no último domingo.

Técnico da equipe sub-18 e ex-jogador do United, Fletcher deu sua primeira entrevista coletiva no cargo nesta terça-feira, véspera do jogo contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês.

Espera-se que ele permaneça no comando até que o clube anuncie um novo treinador para ficar até o final da temporada, quando a diretoria planeja anunciar o sucessor permanente de Amorim.

Fletcher disse que as últimas 24 horas em Old Trafford foram "surreais" e considerou uma "honra incrível" estar à frente, mesmo que momentaneamente, do time principal do United.

"Eu não imaginava, nem nos meus sonhos mais loucos, que isso pudesse acontecer, mesmo pensando em jogar pelo clube e coisas do tipo", disse.

"Não aconteceu nas circunstâncias que eu esperava, então, obviamente, não é algo muito confortável, mas eu tenho que pensar que tenho um trabalho a fazer e que preciso comandar a equipe amanhã, pensando na grande honra e no orgulho que isso representa", acrescentou.

Fletcher afirmou que as conversas com a diretoria do clube se centraram no jogo de quarta-feira contra o Burnley e que ambas as partes só voltariam a conversar após a partida.

O escocês de 41 anos, que fez parte da diretoria do United entre 2021 e 2024, foi perguntado sobre se queria ocupar o cargo de treinador permanente.

"Honestamente, não é algo que eu tenha pensado", afirmou. "Estou concentrado no Burnley. Acho que essa conversa é para depois do jogo".

Após 20 rodadas, Manchester United ocupa a sexta colocação no Campeonato Inglês com 31 pontos, 17 atrás do líder Arsenal.

