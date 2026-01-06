Roma vence Lecce (2-0) e recupera quarto lugar no Italiano
A Roma venceu o Lecce por 2 a 0 nesta terça-feira (6) e recuperou a quarta posição no Campeonato Italiano, que lhe havia sido tomada provisoriamente pelo Como, que mais cedo havia vencido o Pisa (3-0) e agora também está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.
Os romanos obtiveram assim sua primeira vitória fora de casa desde o dia 23 de novembro graças ao terceiro gol na Serie A do irlandês Evan Ferguson (14') e a um gol de Artem Dovbyk (71').
Os 'giallorossi' agora somam 36 pontos e estão a apenas um ponto dos três primeiros colocados, mas têm dois jogos a mais do que o trio de líderes: Inter de Milão, que lidera com 39 pontos, Milan (2º, 38 pontos) e Napoli (3º, 37 pontos).
Embora a disputa pelo 'Scudetto' seja um desafio bem mais complicado, a equipe da capital tem plenas condições de lutar pela quarta posição, a última que classifica para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Mais cedo, em Pisa, o Como, do técnico Cesc Fàbregas, emendou sua terceira vitória consecutiva graças aos gols de Maximo Perrone (68') e Anastasios Douvikas (76' e 90'+6 de pênalti).
O goleiro francês Jean Butez, uma das revelações da temporada na Itália, defendeu um pênalti na reta final (84') e não deu brecha para o Pisa tentar uma pressão nos últimos minutos em busca de pelo menos um empate.
O time lombardo, que voltou à primeira divisão em 2024 depois de 21 anos de ausência, tem um jogo atrasado a fazer, contra o Milan, que será disputado no dia 15 de março.
Por sua vez, o Pisa, que somou apenas uma vitória em 19 jogos no campeonato, segue na lanterna 12 pontos, superado nos critérios de desempate por Fiorentina (19ª) e Hellas Verona (18º).
--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
Pisa - Como 0 - 3
Lecce - Roma 0 - 2
Sassuolo - Juventus
- Quarta-feira:
(14h30) Napoli - Hellas Verona
Bologna - Atalanta
(16h45) Lazio - Fiorentina
Parma - Inter
Torino - Udinese
- Quinta-feira:
(14h30) Cremonese - Cagliari
(16h45) Milan - Genoa
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23
2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15
3. Napoli 37 17 12 1 4 26 13 13
4. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10
5. Como 33 18 9 6 3 26 12 14
6. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8
7. Bologna 26 17 7 5 5 25 17 8
8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2
9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4
10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1
11. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8
12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11
13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3
14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7
15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6
16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13
17. Genoa 15 18 3 6 9 18 28 -10
18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15
19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10
20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15
