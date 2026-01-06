Doncic e Antetokounmpo lideram votação para 'All Star Game'

Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, astros do Los Angeles Lakers e do Milwaukee Bucks, respectivamente, lideram a votação popular para o 'All Star Game' (Jogo das Estrelas) da NBA de 2026, de acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira (6) pela liga.

O esloveno Doncic lidera a Conferência Oeste com 2.229.811 votos, o maior número no geral, enquanto o grego Antetokounmpo ficou no topo da Conferência Leste com 2.092.284 votos.

O 'All Star Game' será realizado em 15 de fevereiro no Intuit Dome em Inglewood, na Califórnia, a arena do Los Angeles Clippers.

A votação popular, que se encerra no dia 14 de janeiro, representa 50% do processo de seleção dos titulares do Jogo das Estrelas, com os 50% restantes divididos entre votos de um painel de jornalistas e dos próprios jogadores.

Este ano, o 'All Star Game' terá um novo formato, no qual as estrelas não americanas estarão concentradas em uma das três equipes participantes.

O combinado do Resto do Mundo e as outras duas equipes, compostas por jogadores americanos, se enfrentarão em três jogos de 12 minutos, seguidos por uma final de mesma duração.

Até o momento, o terceiro jogador mais votado é outra estrela internacional, o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), com 1.998.560 votos.

Na Conferência Oeste, ele é seguido por Stephen Curry (1.844.903) do Golden State Warriors, o canadense Shai Gilgeous-Alexander (1.554.468) do Oklahoma City Thunder, e o francês Victor Wembanyama (1.321.985) do San Antonio Spurs.

O astro do Lakers LeBron James, de 41 anos, ficou em oitavo lugar na Conferência Oeste com 1.059.855 votos.

Jalen Brunson, armador do New York Knicks, foi o jogador americano mais votado, com 1.916.497 votos, ficando em segundo lugar na Conferência Leste.

Ele foi seguido nessa conferência por Tyrese Maxey (1.908.978) do Philadelphia 76ers, Cade Cunningham (1.752.801) do Detroit Pistons e Donovan Mitchell (1.530.237) do Cleveland Cavaliers.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

js/gbv/cl/aam/cb