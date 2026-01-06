Assine
Paris, Londres e Kiev assinam declaração sobre envio de força multinacional à Ucrânia

AFP
Repórter
06/01/2026 16:22

O presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, assinaram, nesta terça-feira (6), uma declaração de intenções sobre a mobilização de uma força multinacional após um cessar-fogo na Ucrânia.

Esta força, que vem sendo estudada há vários meses, deve "aportar uma forma de garantia no dia seguinte ao cessar-fogo", declarou Macron depois de uma reunião dos aliados de Kiev em Paris, durante a qual foram acordadas "garantias de segurança robustas para uma paz sólida e duradoura" na Ucrânia.

