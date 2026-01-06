Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Síria e Israel criarão célula conjunta sob controle dos EUA para reduzir tensões

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/01/2026 15:58

compartilhe

SIGA

O novo governo da Síria e Israel criarão um grupo conjunto sob supervisão dos Estados Unidos para compartilhar inteligência e buscar a desescalada militar no terreno, informou um comunicado conjunto dos três países.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Síria e Israel estão comprometidos em "alcançar acordos de segurança e estabilidade duradouros para ambos os países", afirmou o comunicado emitido pelo Departamento de Estado após diálogos em Paris.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct-jz/mar/yr/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua israel siria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay