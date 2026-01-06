Síria e Israel criarão célula conjunta sob controle dos EUA para reduzir tensões

O novo governo da Síria e Israel criarão um grupo conjunto sob supervisão dos Estados Unidos para compartilhar inteligência e buscar a desescalada militar no terreno, informou um comunicado conjunto dos três países.

Síria e Israel estão comprometidos em "alcançar acordos de segurança e estabilidade duradouros para ambos os países", afirmou o comunicado emitido pelo Departamento de Estado após diálogos em Paris.

