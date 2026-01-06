Como vence Pisa (3-0) e entra no Top 4 do Campeonato Italiano

O Como subiu para a quarta colocação do Campeonato Italiano, que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, ao vencer o Pisa fora de casa por 3 a 0 nesta terça-feira (6), no jogo que abriu a 19ª rodada.

O time treinado pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas emendou sua terceira vitória consecutiva graças aos gols de Maximo Perrone (68') e Anastasios Douvikas (76' e 90'+6 de pênalti).

O goleiro francês Jean Butez, uma das revelações da temporada na Itália, defendeu um pênalti na reta final (84') e não deu brecha para o Pisa tentar uma pressão nos últimos minutos em busca de pelo menos um empate.

Com a vitória, o Como soma 33 pontos, os mesmo que Juventus (5ª) e Roma (6ª), que entram em campo pela 19ª rodada ainda nesta terça-feira.

Mas o time lombardo, que voltou à primeira divisão em 2024 depois de 21 anos de ausência, tem um jogo atrasado a fazer, contra o Milan, que será disputado no dia 15 de março.

Por sua vez, o Pisa, que somou apenas uma vitória em 19 jogos no campeonato, segue na lanterna 12 pontos, superado nos critérios de desempate por Fiorentina (19ª) e Hellas Verona (18º).

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Pisa - Como 0 - 3

(14h00) Lecce - Roma

(16h45) Sassuolo - Juventus

- Quarta-feira:

(14h30) Napoli - Hellas Verona

Bologna - Atalanta

(16h45) Lazio - Fiorentina

Parma - Inter

Torino - Udinese

- Quinta-feira:

(14h30) Cremonese - Cagliari

(16h45) Milan - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23

2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

3. Napoli 37 17 12 1 4 26 13 13

4. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

5. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8

6. Roma 33 18 11 0 7 20 12 8

7. Bologna 26 17 7 5 5 25 17 8

8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2

9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4

10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1

11. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8

12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11

13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3

14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7

15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11

17. Genoa 15 18 3 6 9 18 28 -10

18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15

19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15

