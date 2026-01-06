Assine
Primeiro-ministro francês considera operação dos EUA na Venezuela 'ilegal'

AFP
AFP
Repórter
06/01/2026 13:51

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, classificou nesta terça-feira (6) a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela como "ilegal" e pediu uma "transição democrática" após a captura de Nicolás Maduro, em meio a dúvidas sobre a posição da França. 

"Tudo neste assunto é ilegal. O regime de Nicolás Maduro, o ciclo eleitoral de 2024, a operação militar americana que contraria a Carta das Nações Unidas", declarou Lecornu, de centro-direita, durante uma sessão de perguntas ao governo no Parlamento. 

Parlamentares de esquerda questionaram o governo sobre a posição da França depois que a reação inicial do presidente Emmanuel Macron, no sábado, gerou críticas ao afirmar que o "povo venezuelano" só poderia "se alegrar" com o fim da "ditadura de Maduro". 

Diante da indignação pela falta de condenação das ações dos EUA, Macron declarou dois dias depois, durante uma reunião de gabinete, que a França "não apoia nem aprova" o "método usado" por Washington para capturar Maduro.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua franca venezuela

