Sabalenka inicia temporada com vitória tranquila em Brisbane
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, iniciou a temporada 2026 com uma vitória tranquila sobre a espanhola Cristina Bucsa (N.50) nesta terça-feira (6), na segunda rodada do WTA 500 de Brisbane, torneio preparatório para o Aberto da Austrália.
Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em apenas 48 minutos.
A bielorrussa de 27 anos afirmou que, se conseguiu mostrar um nível tão alto, foi graças ao jogo exibição da "Batalha dos Sexos", no qual foi derrotada pelo australiano Nick Kyrgios no dia 28 de dezembro, em Dubai.
"Quando você joga contra um homem a intensidade é completamente diferente. Principalmente quando é o Nick, que faz um 'drop shot' a cada dois golpes e te obriga a correr muito. Por isso eu estava em ótima forma hoje", comentou.
Na próxima fase, Sabalenka vai enfrentar a romena Sorana Cirstea (N.41).
O Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, será disputado de 18 de janeiro a 1º de fevereiro, em Melbourne.
- Resultados desta terça-feira do WTA 500 de Brisbane:
. Simples feminino - 2ª rodada:
Aryna Sabalenka (BLR) x Cristina Bucsa (ESP) 6-0, 6-1
Sorana Cirstea (ROM) x Jelena Ostapenko (LET) 6-2, 7-6 (7/5)
Diana Shnaider (RUS) x Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-3
Madison Keys (EUA) x McCartney Kessler (EUA) 6-4, 6-3
Elena Rybakina (CAZ) x Zhang Shuai (CHN) 6-3, 7-5
Karolina Muchova (CZE) x Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 6-1, 7-6 (7/5)
Ekaterina Alexandrova (RUS) x Sofia Kenin (EUA) 7-6 (7/2), 6-3
Paula Badosa (ESP) x Marie Bouzkova (CZE) 6-7 (4/7), 6-4, 6-2
