Real Madrid confirma que Mbappé está fora da Supercopa da Espanha

O atacante francês Kylian Mbappé, que sofreu uma entorse no joelho, vai desfalcar o Real Madrid na Supercopa da Espanha, que será disputada nesta semana na Arábia Saudita, informou o clube merengue nesta terça-feira (6).

O técnico Xabi Alonso divulgou a lista de relacionados sem o nome de Mbappé, que não participou do último treino da equipe no CT de Valdebebas.

O astro francês vinha fazendo atividades na academia após o recesso de Natal, seguindo um plano de tratamento conservador, com o objetivo de jogar a final da Supercopa no domingo, em caso de vitória do Real sobre o Atlético de Madrid na semifinal de quinta-feira. No entanto, ele acabou não sendo relacionado para a competição.

Xabi Alonso também não poderá contar com o zagueiro brasileiro Éder Militão, afastado desde o início de dezembro devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, o treinador terá de volta o lateral inglês Trent Alexander-Arnold.

Mbappé, que em 2025 igualou o recorde do português Cristiano Ronaldo de gols em um mesmo ano (59) pelo Real Madrid, só desfalcou a equipe nesta temporada nos jogos contra Manchester City (10 de dezembro pela Liga dos Campeões) e Betis (4 de janeiro pelo Campeonato Espanhol).

A outra semifinal da Supercopa da Espanha será na quarta-feira, entre Barcelona e Athletic Bilbao.

