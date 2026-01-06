Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Real Madrid confirma que Mbappé está fora da Supercopa da Espanha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/01/2026 12:45

compartilhe

SIGA

O atacante francês Kylian Mbappé, que sofreu uma entorse no joelho, vai desfalcar o Real Madrid na Supercopa da Espanha, que será disputada nesta semana na Arábia Saudita, informou o clube merengue nesta terça-feira (6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O técnico Xabi Alonso divulgou a lista de relacionados sem o nome de Mbappé, que não participou do último treino da equipe no CT de Valdebebas.

O astro francês vinha fazendo atividades na academia após o recesso de Natal, seguindo um plano de tratamento conservador, com o objetivo de jogar a final da Supercopa no domingo, em caso de vitória do Real sobre o Atlético de Madrid na semifinal de quinta-feira. No entanto, ele acabou não sendo relacionado para a competição.

Xabi Alonso também não poderá contar com o zagueiro brasileiro Éder Militão, afastado desde o início de dezembro devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, o treinador terá de volta o lateral inglês Trent Alexander-Arnold.

Mbappé, que em 2025 igualou o recorde do português Cristiano Ronaldo de gols em um mesmo ano (59) pelo Real Madrid, só desfalcou a equipe nesta temporada nos jogos contra Manchester City (10 de dezembro pela Liga dos Campeões) e Betis (4 de janeiro pelo Campeonato Espanhol).

A outra semifinal da Supercopa da Espanha será na quarta-feira, entre Barcelona e Athletic Bilbao.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/iga/cb-jc

Tópicos relacionados:

2026 esp fbl fra supercopa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay