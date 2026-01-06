Chelsea confirma chegada do técnico Liam Rosenior

O Chelsea confirmou nesta terça-feira (6) a chegada do técnico inglês Liam Rosenior, um rosto pouco conhecido que chega para substituir o italiano Enzo Maresca, demitido na semana passada após uma série de maus resultados.

"Ser escolhido para assumir esse cargo significa muito para mim, e preciso agradecer a todos os envolvidos por esta oportunidade e pela confiança que depositam em mim. Darei o máximo para contribuir com o sucesso que este clube merece", declarou o treinador em comunicado publicado pela diretoria dos 'Blues'.

"Acredito profundamente no trabalho de equipe, com união, solidariedade, no fato de trabalhar uns pelos outros, e esses valores estarão no coração de tudo o que fizermos. Serão o fundamento do nosso sucesso", acrescentou.

Apesar do anúncio, o Chelsea será comandado pelo interino Calum McFarlane no jogo de quarta-feira contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês.

Rosenior estava há um ano e meio no Strasbourg, da França, clube que tem o mesmo proprietário dos 'Blues', o consórcio americano BlueCo.

- Conexões no universo BlueCo -

Liam Rosenior será o sexto técnico do Chelsea na era BlueCo, que começou em 2022, depois de Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino e Enzo Maresca.

Será a primeira experiência à frente de uma equipe da Premier League para o treinador de 41 anos, que ainda não tem o nome de outros ilustres que passaram por Stamford Bridge nos últimos anos, como José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte e os já citados Tuchel e Pochettino.

Após uma carreira discreta como jogador, quase sempre em equipes da segunda divisão inglesa, Rosenior iniciou sua jornada como treinador em 2019 no Derby County, primeiro como auxiliar de Philip Cocu e depois como assistente de Wayne Rooney, que destaca a "atenção aos detalhes" do novo técnico do Chelsea.

Com seu pai, o também ex-jogador Leroy Rosenior, como grande "inspiração", foi contratado em julho de 2024 pelo Strasbourg.

Muitos pensam que o vínculo com a BlueCo é a razão principal para o Chelsea optou por Liam Rosenior, que será apenas o quarto técnico inglês na Premier League e o segundo negro (além do português Nuno Espírito Santo, do West Ham).

Um dos clubes franceses que mais investiu em contratações para esta temporada, o Strasbourg começou a Ligue 1 brigando na parte de cima da tabela, mas a equipe perdeu fôlego nas últimas semanas, com apenas uma vitória nas últimas sete rodadas, caindo para a sétima posição, a 16 pontos do líder Lens.

- Má fase -

Uma má fase similar à do Chelsea, que depois de vencer a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa não correspondeu às expectativas dos proprietários (5º lugar na Premier League, 16 pontos atrás do líder Arsenal), o que acabou custando o emprego de Enzo Maresca.

Demitido no dia 1º de janeiro, Maresca deixou a equipe depois de uma série negativa de resultados (uma vitória nos últimos sete jogos do Campeonato Inglês) e tensões internas.

A crise do Strasbourg nas últimas semanas coincidiu com os protestos dos torcedores do time francês contra o BlueCo, acionista majoritário desde 2023, pelo modelo de multipropriedade do clube.

O anúncio desta terça-feira aumentou a tensão.

"A transferência de Liam Rosenior marca mais uma etapa humilhante da submissão do Strasbourg ao Chelsea", reagiu o principal grupo de torcedores do clube francês.

