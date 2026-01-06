EUA promete apoiar força multinacional para Ucrânia 'em caso de ataque' russo (rascunho de declaração)

Os Estados Unidos liderarão o monitoramento de um possível cessar-fogo na Ucrânia, que incluiria a participação europeia, e se comprometeram a apoiar uma força multinacional para a Ucrânia, liderada pela Europa, "em caso de um futuro ataque russo", segundo um rascunho de declaração visto pela AFP.

A Coalizão de Voluntários, formada por aliados de Kiev, deve debater o rascunho nesta terça-feira (6). Segundo fontes diplomáticas, seu conteúdo ainda pode sofrer alterações.

Aliados europeus de Kiev e enviados americanos estão reunidos em Paris com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir as garantias de segurança para a Ucrânia em caso de um cessar-fogo, quase quatro anos após o início da invasão russa.

