Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA promete apoiar força multinacional para Ucrânia 'em caso de ataque' russo (rascunho de declaração)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/01/2026 11:04

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos liderarão o monitoramento de um possível cessar-fogo na Ucrânia, que incluiria a participação europeia, e se comprometeram a apoiar uma força multinacional para a Ucrânia, liderada pela Europa, "em caso de um futuro ataque russo", segundo um rascunho de declaração visto pela AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Coalizão de Voluntários, formada por aliados de Kiev, deve debater o rascunho nesta terça-feira (6). Segundo fontes diplomáticas, seu conteúdo ainda pode sofrer alterações.

Aliados europeus de Kiev e enviados americanos estão reunidos em Paris com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir as garantias de segurança para a Ucrânia em caso de um cessar-fogo, quase quatro anos após o início da invasão russa. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vl-fff-tjc/sag/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua europa russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay