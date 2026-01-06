Líbano afirma que bombardeios israelenses frustram esforços para evitar escalada do conflito

O presidente libanês, Joseph Aoun, condenou nesta terça-feira (6) os mais recentes bombardeios israelenses em seu território, denunciando-os como uma forma de minar os esforços para evitar uma escalada do conflito com o país vizinho.

Israel bombardeou o sul e o leste do Líbano na segunda-feira, alegando ter atingido alvos do Hezbollah e do Hamas.

Os ataques começaram com bombardeios em quatro localidades, nas quais Israel emitiu ordens de evacuação. Bombardeios subsequentes ocorreram sem aviso prévio.

"Os ataques contínuos de Israel visam frustrar todos os esforços nos níveis local, regional e internacional para deter a atual escalada israelense, apesar da resposta do Líbano a esses esforços em vários níveis", disse Aoun em um comunicado.

Apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que deveria ter encerrado mais de um ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, as forças armadas israelenses continuam atacando o Líbano e mantêm tropas em cinco áreas que consideram estratégicas.

Os confrontos entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah eclodiram no contexto da guerra na Faixa de Gaza. O Hezbollah é um aliado do movimento islamista palestino Hamas.

Sob pressão dos Estados Unidos, o governo libanês prometeu desarmar o Hezbollah, que ficou severamente enfraquecido após mais de um ano de combates com Israel, incluindo dois meses de guerra aberta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lar/nad/dcp/sag/rnr/aa