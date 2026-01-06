Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fortes chuvas deixam ao menos 16 mortos na Indonésia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/01/2026 09:16

compartilhe

SIGA

Pelo menos 16 pessoas morreram e três estão desaparecidas após enchentes repentinas provocadas por chuvas torrenciais na Indonésia, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (6). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Agência Nacional de Mitigação de Desastres informou em comunicado que as fortes chuvas fizeram com que um rio na ilha indonésia de Siau transbordasse na segunda-feira. As águas da enchente inundaram quatro vilarejos e deixaram 16 mortos. 

Outras três pessoas continuam desaparecidas e equipes de resgate trabalham para encontrá-las, disse o porta-voz da agência, Abdul Muhari. 

"A enchente repentina foi causada pelas fortes chuvas que caíram na região desde o início da manhã, provocando um aumento súbito na vazão do rio", disse Abdul. 

O porta-voz acrescentou que 22 pessoas ficaram feridas e quase 700 foram desalojadas.

Imagens divulgadas pela agência de busca e resgate mostram grandes rochas e árvores arrastadas pela enchente. 

A inundação bloqueou o acesso a algumas estradas e danificou dezenas de casas, além de prédios públicos e infraestrutura, segundo o porta-voz. 

Enchentes são comuns na Indonésia durante a estação chuvosa, entre outubro e março.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dsa-ami/ebe/cn/rnr/sag/aa

Tópicos relacionados:

desastres indonesia inundacoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay