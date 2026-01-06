Um morto após ataques com drones ucranianos no oeste da Rússia

Um ataque com drones ucranianos na cidade russa de Tver, no oeste do país, deixou um morto e dois feridos, informaram as autoridades regionais nesta terça-feira(6).

Um incêndio começou quando um fragmento de um dos drones atingiu um conjunto de apartamentos, disse em uma mensagem no Telegram o governador em exercício Vitali Korolev.

Uma pessoa morreu e duas precisaram receber atendimento médico no local, informou o governo regional, acrescentando que foi aberta uma investigação.

Esse ataque ocorreu horas antes do início das negociações entre aliados ucranianos e os principais enviados americanos em Paris, com o objetivo de avançar em um plano para pôr fim aos combates que, segundo Kiev, está “90%” pronto.

Quase quatro anos após o início do conflito, a Rússia bombardeia diariamente a Ucrânia e continua ganhando território.

Kiev respondeu com ataques de drones dirigidos principalmente contra a infraestrutura energética russa.

Os sistemas de defesa aérea russos derrubaram 129 drones ucranianos durante a noite, informou nesta terça-feira o Ministério da Defesa de Moscou.

Embora o número não seja recorde, os drones foram interceptados em mais de 20 regiões, uma distribuição de amplitude incomum.

