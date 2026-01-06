Nevasca intensa provoca duas mortes em acidentes de trânsito na França

Duas pessoas morreram em dois acidentes de trânsito em localidades próximas a Paris devido a uma intensa nevasca que, na segunda-feira, afetou o funcionamento de aeroportos, trens e veículos na França, Reino Unido e Países Baixos, informaram as autoridades nesta terça-feira(6).

Um acidente foi registrado na segunda-feira na localidade de Presles-en-Brie, a cerca de 30 km de Paris, quando um caminhão derrapou e colidiu com uma van que vinha no sentido contrário, informou a polícia francesa à AFP.

O motorista da van morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.

Uma segunda pessoa morreu quando seu veículo caiu no rio Marne após bater no meio-fio devido às condições climáticas em Perreux-sur-Marne, a leste de Paris, informou uma fonte policial.

A polícia de Paris havia pedido na segunda-feira aos motoristas que retornassem mais cedo para suas casas devido à nevasca que ocorreu à tarde e limitou a velocidade de circulação a 80 km/h nas autoestradas.

O transporte público em Paris voltava a funcionar nesta terça-feira, após interrupções no dia anterior.

Na capital francesa, cerca de 30 linhas de ônibus foram restabelecidas na manhã de terça, enquanto trens, bondes e o metrô operavam normalmente, informou a RATP, responsável pelo transporte público da cidade.

A companhia informou que algumas rotas de ônibus ainda seguiam interrompidas, mas que o serviço seria restabelecido progressivamente ao longo do dia.

Devido à situação da véspera nos aeroportos parisienses Charles de Gaulle e Orly, as companhias aéreas tiveram que reduzir seus voos em 15%.

Nos Países Baixos, cerca de 700 voos foram cancelados no terminal de Amsterdã-Schiphol, ou seja, mais da metade das decolagens e pousos previstos.

O tráfego ferroviário também foi afetado, especialmente na região de Amsterdã, e os trens Eurostar que conectam os Países Baixos a Paris e Londres deixaram de circular.

