Arsenal fecha rodada contra Liverpool com chance de disparar na liderança do Inglês

O Arsenal receberá na quinta-feira (8) o Liverpool no último jogo da 21ª rodada do Campeonato Inglês, uma oportunidade para disparar na liderança.

Os 'Gunners', que não conquistam o título desde 2004, têm seis pontos de vantagem sobre Manchester City (2º) e Aston Villa (3º) e 14 sobre o Liverpool (4º), que talvez tenha sua última chance de voltar à disputa pelo título.

O Arsenal vem de cinco vitórias consecutivas, uma de suas duas derrotas no campeonato foi diante dos 'Reds' (a outra para o Aston Villa).

- City e Villa à caça do líder -

City e Villa farão seus jogos na quarta-feira, contra Brighton e Crystal Palace, respectivamente.

A série positiva dos 'Citizens' de Pep Guardiola foi interrompida nas últimas duas rodadas, com empates contra Sunderland e Chelsea, depois de seis vitórias seguidas. Por outro lado, o time não perde desde o dia 22 de novembro.

O Aston Villa, por sua vez, se recuperaram de um início de temporada catastrófico (três pontos nos cinco primeiro jogos e eliminação na Copa da Liga Inglesa), com nove vitórias (e uma derrota) nas últimas dez rodadas.

Dos grandes, Chelsea (5º, com 31 pontos) e Manchester United (6º, 31 pontos) entram na rodada com mudanças no comando.

Com o nome do sucessor de Enzo Maresca ainda indefinido, Calum McFarlane vai dirigir os 'Blues' (5º, com 31 pontos) contra o Fulham, enquanto os 'Red Devils' terão à beira do campo o ex-jogador Darren Fletcher, substituto do demitido Rúben Amorim.

--- Programação da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(17h00) West Ham - Nottingham

- Quarta-feira:

(16h30) Bournemouth - Tottenham

Brentford - Sunderland

Everton - Wolverhampton

Fulham - Chelsea

Crystal Palace - Aston Villa

Manchester City - Brighton

(17h15) Newcastle - Leeds

Burnley - Manchester United

- Quinta-feira:

(17h00) Arsenal - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Manchester City 42 20 13 3 4 44 18 26

3. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9

4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4

5. Chelsea 31 20 8 7 5 33 22 11

6. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4

7. Brentford 30 20 9 3 8 32 28 4

8. Sunderland 30 20 7 9 4 21 19 2

9. Newcastle 29 20 8 5 7 28 24 4

10. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3

11. Fulham 28 20 8 4 8 28 29 -1

12. Everton 28 20 8 4 8 22 24 -2

13. Tottenham 27 20 7 6 7 28 24 4

14. Crystal Palace 27 20 7 6 7 22 23 -1

15. Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7

16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7

17. Nottingham 18 20 5 3 12 19 33 -14

18. West Ham 14 20 3 5 12 21 41 -20

19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19

20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26

