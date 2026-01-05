Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Arsenal fecha rodada contra Liverpool com chance de disparar na liderança do Inglês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/01/2026 22:05

compartilhe

SIGA

O Arsenal receberá na quinta-feira (8) o Liverpool no último jogo da 21ª rodada do Campeonato Inglês, uma oportunidade para disparar na liderança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os 'Gunners', que não conquistam o título desde 2004, têm seis pontos de vantagem sobre Manchester City (2º) e Aston Villa (3º) e 14 sobre o Liverpool (4º), que talvez tenha sua última chance de voltar à disputa pelo título.

O Arsenal vem de cinco vitórias consecutivas, uma de suas duas derrotas no campeonato foi diante dos 'Reds' (a outra para o Aston Villa).

- City e Villa à caça do líder -

City e Villa farão seus jogos na quarta-feira, contra Brighton e Crystal Palace, respectivamente.

A série positiva dos 'Citizens' de Pep Guardiola foi interrompida nas últimas duas rodadas, com empates contra Sunderland e Chelsea, depois de seis vitórias seguidas. Por outro lado, o time não perde desde o dia 22 de novembro.

O Aston Villa, por sua vez, se recuperaram de um início de temporada catastrófico (três pontos nos cinco primeiro jogos e eliminação na Copa da Liga Inglesa), com nove vitórias (e uma derrota) nas últimas dez rodadas.

Dos grandes, Chelsea (5º, com 31 pontos) e Manchester United (6º, 31 pontos) entram na rodada com mudanças no comando.

Com o nome do sucessor de Enzo Maresca ainda indefinido, Calum McFarlane vai dirigir os 'Blues' (5º, com 31 pontos) contra o Fulham, enquanto os 'Red Devils' terão à beira do campo o ex-jogador Darren Fletcher, substituto do demitido Rúben Amorim.

--- Programação da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Terça-feira:

   (17h00) West Ham - Nottingham              

  

   - Quarta-feira:

   (16h30) Bournemouth - Tottenham        

           Brentford - Sunderland             

           Everton - Wolverhampton            

           Fulham - Chelsea                   

           Crystal Palace - Aston Villa       

           Manchester City - Brighton         

   (17h15) Newcastle - Leeds                  

           Burnley - Manchester United        

  

   - Quinta-feira:

   (17h00) Arsenal - Liverpool                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 48  20  15   3   2  40  14  26

    2. Manchester City         42  20  13   3   4  44  18  26

    3. Aston Villa             42  20  13   3   4  33  24   9

    4. Liverpool               34  20  10   4   6  32  28   4

    5. Chelsea                 31  20   8   7   5  33  22  11

    6. Manchester United       31  20   8   7   5  34  30   4

    7. Brentford               30  20   9   3   8  32  28   4

    8. Sunderland              30  20   7   9   4  21  19   2

    9. Newcastle               29  20   8   5   7  28  24   4

   10. Brighton                28  20   7   7   6  30  27   3

   11. Fulham                  28  20   8   4   8  28  29  -1

   12. Everton                 28  20   8   4   8  22  24  -2

   13. Tottenham               27  20   7   6   7  28  24   4

   14. Crystal Palace          27  20   7   6   7  22  23  -1

   15. Bournemouth             23  20   5   8   7  31  38  -7

   16. Leeds                   22  20   5   7   8  26  33  -7

   17. Nottingham              18  20   5   3  12  19  33 -14

   18. West Ham                14  20   3   5  12  21  41 -20

   19. Burnley                 12  20   3   3  14  20  39 -19

   20. Wolverhampton            6  20   1   3  16  14  40 -26

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/mcd/iga/aam/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay