Milan e Napoli esperam por tropeço da Inter para assumir liderança da Serie A

Em uma disputa pelo título que parece agora reservada a três times, Milan e Napoli esperam por um tropeço da Inter de Milão na rodada do meio de semana para assumir a liderança da Serie A.

Após 18 rodadas, a Inter lidera com 39 pontos, um a mais que o seu rival da cidade e dois à frente do atual campeão Napoli.

Teoricamente, a Inter tem a tarefa mais difícil, já que colocará sua liderança em jogo na quarta-feira contra o Parma, que precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

No mesmo dia, o Napoli vai receber o Hellas Verona, antepenúltimo com 12 pontos, a mesma pontuação do lanterna Pisa, embora tenha um jogo a menos.

A rodada será concluída no San Siro com o Milan recebendo o Genoa, que tem apenas três pontos de vantagem sobre as equipes na zona de rebaixamento para a Serie B.

- Dinâmicas positivas -

O Milan está invicto nos últimos seis jogos do campeonato (quatro vitórias e dois empates), enquanto o Napoli tem a vantagem moral de ter conquistado a Supercopa antes do Natal e de ter obtido duas vitórias nos últimos dois jogos.

A Inter também está invicta no campeonato desde a derrota no dérbi no final de novembro, embora tenha perdido para o Bologna nas semifinais da Supercopa antes de se vingar no domingo (3 a 1).

Inter e Napoli se enfrentarão no próximo fim de semana no jogo de destaque da 20ª rodada.

Juventus e Roma, ambas com 33 pontos (6 pontos atrás do líder) e com um jogo a mais, perderam terreno em relação ao trio do topo da tabela após um final de ano inconsistente, e mais um tropeço pode tirar os dois times definitivamente da luta pelo 'Scudetto', uma disputa na qual o Como, atualmente em 6º lugar com 30 pontos e um jogo a menos, ainda sonha entrar.

--- Programação da 19ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(11h00) Pisa - Como

(14h00) Lecce - Roma

(16h45) Sassuolo - Juventus

- Quarta-feira:

(14h30) Napoli - Hellas Verona

Bologna - Atalanta

(16h45) Lazio - Fiorentina

Parma - Inter

Torino - Udinese

- Quinta-feira:

(14h30) Cremonese - Cagliari

(16h45) Milan - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23

2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

3. Napoli 37 17 12 1 4 26 13 13

4. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8

5. Roma 33 18 11 0 7 20 12 8

6. Como 30 17 8 6 3 23 12 11

7. Bologna 26 17 7 5 5 25 17 8

8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2

9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4

10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1

11. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8

12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11

13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3

14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7

15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11

17. Genoa 15 18 3 6 9 18 28 -10

18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15

19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10

20. Pisa 12 18 1 9 8 13 25 -12

