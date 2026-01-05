Sobe para 31 número de migrantes mortos em naufrágio na costa da Gâmbia
Pelo menos 31 migrantes morreram no naufrágio registrado no litoral da Gâmbia em 1º de janeiro, em um barco que iria para a Europa, e "muitos outros desapareceram e provavelmente morreram", anunciou nesta segunda-feira (5) o governo do país africano.
O barco zarpou em 31 de dezembro à noite com mais de 200 pessoas a bordo. Um balanço anterior falava de sete mortos.
O presidente da Gâmbia, Adama Barrow, ressaltou na sexta-feira que seu país estava "de luto" por essa tragédia.
"Quinze corpos foram achados na Gâmbia e 16 no Senegal, muitos outros desapareceram e estão provavelmente mortos", indicou o governo, que detalhou que 102 pessoas foram resgatadas, das quais 23 seguem hospitalizadas.
Segundo o governo, uma investigação foi iniciada para averiguar "quem é o responsável pelos acontecimentos que levaram a essa catástrofe".
Alertada por um pedido de auxílio, a Marinha nacional gambiana lançou na quinta-feira, 1º de janeiro, uma operação de busca e resgate, na qual participaram vários navios da Marinha e um barco-pesqueiro que compareceu em apoio, segundo o comunicado.
A embarcação acidentada foi encontrada encalhada em um banco de areia.
Milhares de pessoas originárias da África Ocidental tentam há anos migrar de forma clandestina de seus países tomando a perigosa rota atlântica para a Europa, principalmente através do arquipélago espanhol das Canárias, a bordo de embarcações sobrecarregadas e frequentemente precárias.
Milhares de pessoas morreram nos últimos anos tentando chegar à Europa dessa maneira.
