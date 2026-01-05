Nigéria goleia Moçambique (4-0) e vai às quartas de final da Copa Africana

A Nigéria, impulsionada pela dupla Osimhen e Lookman, garantiu facilmente a classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações com uma goleada por 4 a 0 sobre Moçambique nesta segunda-feira (5), em Fez, no Marrocos.

As 'Super Águias' enfrentarão o vencedor do confronto das oitavas de final entre Argélia e República Democrática do Congo, que será disputado na terça-feira, em Rabat.

Sob uma forte chuva que caiu em Fez, assim como em todo o país, Ademola Lookman, eleito 'Jogador Africano do Ano' em 2024, confirmou o domínio nigeriano aos 20 minutos, abrindo o placar após um passe de Akor Adams.

Cinco minutos depois, Victor Osimhen, que recebeu o mesmo prêmio de Lookman, mas no ano anterior, ampliou a vantagem após uma assistência de seu companheiro (25').

O atacante, que trocou a máscara protetora que usava havia quatro anos, teve um gol anulado aos 2 minutos por impedimento.

A dupla dinâmica atacou novamente no início do segundo tempo, com uma jogada iniciada por Lookman na área, pela esquerda, e finalizada por Osimhen (48').

Adams, atacante do Sevilla, selou a vitória com um chute potente após mais uma assistência de Lookman (76').

A Argélia, outra seleção com três vitórias na fase de grupos, e a República Democrática do Congo, que a eliminou nos pênaltis nas Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, podem se preparar para um confronto difícil: as 'Super Águias' são agora sérias candidatas ao título.

