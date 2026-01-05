Cerca de 200 soldados entraram em Caracas para capturar Maduro, diz chefe do Pentágono

Cerca de 200 militares americanos entraram em Caracas como parte da operação para capturar o presidente Nicolás Maduro, informou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, nesta segunda-feira (5).

As forças dos Estados Unidos capturaram Maduro e a esposa, Cilia Flores, na madrugada de sábado, pondo fim a quase 13 anos de governo do líder esquerdista, acusado por Washington de chefiar um cartel de narcotráfico.

"Quase 200 dos nossos melhores americanos foram ao centro de Caracas... e detiveram um indivíduo acusado, procurado pela Justiça americana, em apoio às forças de segurança, sem que um único americano tenha morrido", disse Hegseth em um evento no estado da Virgínia.

Embora o presidente Donald Trump e os principais responsáveis pela operação militar tenham dado detalhes no dia seguinte, até agora não se sabia exatamente quantos efetivos participaram da ação.

As autoridades dos Estados Unidos afirmaram que mais de 150 aeronaves participaram da operação, partindo de várias instalações na região.

Ainda se desconhece o número de feridos do lado americano, enquanto Cuba reconheceu que 32 de seus cidadãos morreram no ataque.

Maduro e a esposa se declararam inocentes em um tribunal de Nova York na segunda-feira.

