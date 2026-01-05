Assine
Salisu, do Monaco, sofre ruptura do ligamento e deve desfalcar Gana na Copa do Mundo

05/01/2026 17:21

O zagueiro ganês Mohammed Salisu, do Monaco, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nos minutos finais da partida do fim de semana contra o Lyon (em que seu time perdeu por 3 a 1), anunciou o clube do Principado nesta segunda-feira (5). 

Salisu, de 26 anos, peça fundamental na defesa do Monaco desde a chegada do técnico Sébastien Pocognoli em outubro, substituindo Adi Hütter, se lesionou em uma disputa de bola nos últimos segundos do jogo contra o Lyon, no sábado. Ele não foi substituído e, inicialmente, não demonstrou preocupação com a lesão. 

No entanto, no domingo, o jogador sentiu dores mais intensas, e os exames realizados nesta segunda-feira confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. 

Salisu deverá passar por uma cirurgia em breve. Com isso, sua temporada com o Monaco já se encerrou, e sua participação na Copa do Mundo de 2026 (de 11 de junho a 19 de julho), para a qual Gana se classificou, parece altamente improvável.

Depois do atacante japonês Takumi Minamino, que se machucou em 21 de dezembro na visita ao Auxerre, pela Copa da França, Salisu é o segundo jogador do Monaco a sofrer a mesma lesão em três semanas.

