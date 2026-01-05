Erdogan diz a Trump que 'Venezuela não deve mergulhar no caos ou na instabilidade'

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, um aliado próximo do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, alertou Donald Trump nesta segunda-feira (5) de que "a Venezuela não deve mergulhar no caos ou na instabilidade".

"Qualquer ameaça à soberania do povo ou violação do direito internacional causarão sérias complicações para a ordem internacional", disse Erdogan ao seu homólogo americano em uma conversa por telefone, enfatizando que "a Venezuela não deve mergulhar no caos ou na instabilidade".

"A Turquia não quer caos, confusão ou tensões em sua região ou em qualquer outro lugar. Preservar um sistema internacional baseado em regras é essencial", acrescentou ele a repórteres após uma reunião de gabinete.

"Quando a força prevalece sobre a lei, a instabilidade, as crises e os conflitos continuam", alertou o presidente turco, que reiterou sua amizade com Maduro, capturado e levado para Nova York pelas forças americanas.

"Nós nos esforçamos para agir a favor dos interesses da Turquia e do povo venezuelano amigo. Maduro e o povo venezuelano demonstraram sua amizade com a nossa nação em muitas ocasiões (...), e sempre priorizamos e valorizamos a solidariedade mútua em tempos difíceis. Hoje, agimos com o mesmo espírito", acrescentou Erdogan.

Maduro se declarou inocente em um tribunal de Nova York, onde está sendo processado principalmente por acusações de tráfico de drogas.

