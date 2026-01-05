Presidente interina da Venezuela prestará juramento ao Parlamento nesta segunda-feira
compartilheSIGA
Delcy Rodríguez tomará posse como presidente interina da Venezuela nesta segunda-feira (5) perante o Parlamento, após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Hoje, no chamado Salão Tríptico da Assembleia Nacional, será prestado o juramento de posse da presidente interina da República, a advogada Delcy Eloína Rodríguez Gómez", disse o chefe do Legislativo, seu irmão Jorge Rodríguez.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jt/atm/mr/aa