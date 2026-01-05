Assine
Presidente interina da Venezuela prestará juramento ao Parlamento nesta segunda-feira

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/01/2026 15:32

Delcy Rodríguez tomará posse como presidente interina da Venezuela nesta segunda-feira (5) perante o Parlamento, após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos.

"Hoje, no chamado Salão Tríptico da Assembleia Nacional, será prestado o juramento de posse da presidente interina da República, a advogada Delcy Eloína Rodríguez Gómez", disse o chefe do Legislativo, seu irmão Jorge Rodríguez.

Tópicos relacionados:

conflito parlamento

